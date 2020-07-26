Otomobildeki alevler ormana sıçradı, yangın 2 saatte söndürüldü
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Otomobildeki alevler ormana sıçradı, yangın 2 saatte söndürüldü

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, bariyere çarpıp bir anda alev aldı.

Otomobildeki alevler ormana sıçradı, yangın 2 saatte söndürüldü
26.07.2020 18:32 | Son Güncelleme: 26.07.2020 18:35

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, bariyere çarpıp bir anda alev aldı. Otomobildeki alevlerin yolun kenarındaki ağaçlara sıçraması sonucu orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerince 2 saatlik müdahaleyle söndürülen yangında, yarım hektar ormanlık alan zarar gördü.

Keşan- Gelibolu yolundaki Korudağ mevkiinde, saat 15.00 sıralarında, Gelibolu'dan Keşan yönüne giden otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarpıp, bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede otomobili sararken, sürücü ve yanındaki yolcular kendilerini dışarı attı. Kazada yaralanan olmazken, araçta arka koltukta bulunan bir bebek son anda kurtarıldı.

Otomobildeki alevler yol kenarındaki ormanlık alanda bulunan ağaçlara sıçradı. Ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.2 SAATLİK MÜDAHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜKeşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 30 kişilik personel, yangına helikopter 6 arazöz, 2 su ikmal aracıyla müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Yangın sonucu yarım hektar ormanlık alan zarar gördü. Dumandan etkilenen bir itfaiye erinin de bölgede bekletilen ambulansta tedavisi yapıldı.KEŞAN BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE BİLGİ ALDI

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da olay yerine gelerek incelemede bulundu ve ekiplerden bilgi aldı. Başkan Helvacıoğlu, yangına kısa sürede müdahale edildiğini ve alevlerin büyümeden söndürüldüğünü belirtti.


Kaynak: DHA

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