Otomobildeki 6 Kilo Esrara 3 Gözaltı
GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 6 kilogram esrar ele geçirildi.
GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 6 kilogram esrar ele geçirildi. Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Belkıs Mahallesi'nde şüphe üzerine plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Narkotik Polisi arama yaptığı otomobilde gizli bölmelere yerleştirilmiş 6 kilogram esrar buldu. Uyuşturucuya el konulurken otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürdü.
Kaynak: DHA