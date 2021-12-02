Otomobildeki 5 kilo uyuşturucuyu 'Alis' buldu

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Alis' ile yapılan aramada 5 kilo 35 gram metamfetamin ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Sevkiyatın yapılacağı otomobil tespit edilirken, teknik ve fiziki takibin ardından sürücüsü, Kemalpaşa ilçesinde durduruldu. Narkotik köpeği 'Alis'in de kullanıldığı aramada, araç içinde 5 kilo 35 gram metamfetamin ele geçirildi. M.M.T. (47) ve R.Y. (43) ise gözaltına alındı.