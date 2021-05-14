Adana'da 19 kilo 200 gram esrar ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı
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Adana'da 19 kilo 200 gram esrar ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı

Adana'da 19 kilo 200 gram esrar ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da bir otomobilde 19 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Adana'da bir otomobilde 19 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D-400 kara yolunda uygulama yaparken şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Tinga"nın tepki verdiği araçta yapılan aramada, 19 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.Y. (30) işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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