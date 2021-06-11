VAN OTOMOBİLDEKİ 10 KİLO UYUŞTURUCUYU 'BOBİ' BULDU
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VAN OTOMOBİLDEKİ 10 KİLO UYUŞTURUCUYU 'BOBİ' BULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Edremit ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, narkotik köpek 'Bobi' ile yapılan aramada, 10 kilo 111 gram metamfetamin ele geçirildi.

VAN'ın Edremit ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, narkotik köpek 'Bobi' ile yapılan aramada, 10 kilo 111 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesinde yol kontrolleri yaptı. Denetimde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpek 'Bobi' ile gerçekleştirilen aramada, aracın gizli bölmelerine yerleştirilen 10 kilo 111 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili B.G. ve H.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.K. ise serbest bırakıldı.

VAN OTOMOBİLDEKİ 10 KİLO UYUŞTURUCUYU 'BOBİ' BULDU
VAN OTOMOBİLDEKİ 10 KİLO UYUŞTURUCUYU 'BOBİ' BULDU
VAN OTOMOBİLDEKİ 10 KİLO UYUŞTURUCUYU 'BOBİ' BULDU
VAN OTOMOBİLDEKİ 10 KİLO UYUŞTURUCUYU 'BOBİ' BULDU
VAN OTOMOBİLDEKİ 10 KİLO UYUŞTURUCUYU 'BOBİ' BULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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