Otomobilde yavru kedi kurtarma operasyonu
Otomobilde yavru kedi kurtarma operasyonu -Vefa Sosyal Destek Grubuna ait otomobilin motor kısmına giren yavru kedi aracın lastiği sökülerek çıkarıldı Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yavru kedi aracın lastiği sökülerek çıkarıldı.
25.05.2020 15:28 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:33
Otomobilde yavru kedi kurtarma operasyonu
-Vefa Sosyal Destek Grubuna ait otomobilin motor kısmına giren yavru kedi aracın lastiği sökülerek çıkarıldı
MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yavru kedi aracın lastiği sökülerek çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Vefa Sosyal Destek Grubunun faaliyeti esnasında görev aracının motor kısmından kedi yavrusu sesi geldi. Harekete geçen görevliler, kediyi kurtarmak için sesin geldiği aracın lastiğini söktü. Görevliler, tampon bölgesine giren yavruyu kurtardı.
Yavru kedi kurtarıldıktan sonra annesine kavuşturuldu.
Kaynak: İHA