Otomobilde yavru kedi kurtarma operasyonu
Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yavru kedi aracın lastiği sökülerek kurtarıldı.
25.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:44
Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yavru kedi aracın lastiği sökülerek kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Vefa Sosyal Destek Grubunun faaliyeti esnasında görev aracının motor kısmından kedi sesi geldi. Harekete geçen görevliler, kediyi kurtarmak için sesin geldiği aracın lastiğini söktü. Görevliler, tampon bölgesine giren yavruyu kurtardı.
Yavru kedi kurtarıldıktan sonra annesine kavuşturuldu. - MERSİN
Kaynak: İHA