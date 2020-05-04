Otomobilde yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın ile oğluna yardım eli

Küçükçekmece'deki evlerinden çıkarıldıkları için yaklaşık 90 gündür Maltepe'deki karavan parkında otomobilde kalan 82 yaşındaki engelli kadın ve oğluna yardım eli uzandı.

Küçükçekmece'deki evlerinden çıkarıldıkları için yaklaşık 90 gündür Maltepe'deki karavan parkında otomobilde kalan 82 yaşındaki engelli kadın ve oğluna yardım eli uzandı. 82 yaşındaki Ummuhan Karakaya ve oğlu Ümit Aslan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı'nın yardımıyla otele yerleştirildi. Anne ve oğlu, birkaç gün sonra da kendileri için tutulan ve şu an hazırlık aşamasında olan evde kalmaya başlayacak.

Küçükçekmece'deki evlerinden çıkarıldıkları için Maltepe'de bir karavan parkında otomobilde yaklaşık 90 gündür kalan 82 yaşındaki engelli Ummuhan Karakaya ve oğlu Ümit Aslan'ın hikayesi basında yer almış, anne ve oğlu kendilerine yardım edilmesini talep etmişti. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı o çağrıya sessiz kalmayarak anne ve oğluna yardım eli uzattı. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gülten Durdu ve AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikci, otomobilde kalan anne ve oğlunun yanına giderek bir araya geldi. Yaşlı kadın ve oğlu kaldıkları parktan alınarak bugün Maltepe'deki bir otele yerleştirildi. Ayrıca anne ve oğlu için Maltepe'de ev de tutuldu. Sokakta kalmaktan kurtulan yaşlı kadın ve oğlu, evlerinin hazırlanacağı 2, 3 gün boyunca otelde konaklayacak, ardından yeni evlerine geçecekler. Maltepe Kaymakamlığı tarafından, yaşlı kadın ve oğluna günde 3 öğün yemek verilecek, ayrıca gıda ve erzak yardımında bulunulacak.

Ummuhan Karakaya, "Çok teşekkür ediyorum. Sıcak yemeğe sıcak yuvaya hasret kalmıştık. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Ümit Aslan, "Sabahın köründe geldiler ilgilendiler. Bayram Şenocak aradı, 'Gereken yapılacak, annen ve sen sıcak yuvaya kavuşacaksınız' dedi. Sabahın köründen beri bizimle ilgileniyorlar. Evi de tuttular şu anda eşyalarla ilgileniyorlar. Allah razı olsun. Şu anda bizi otele getirdiler, yarın da Allah nasip ederse evimize yerleştirecekler" diye konuştu.

Ayrıca yaşlı kadın ve oğlunun ikametgah adreslerinin Küçükçekmece'de olduğu, oradaki ev sahipleriyle aralarında sorunlar olması nedeniyle evden çıkıp Maltepe'de sokakta yaşamaya başladıkları ve yaşlı kadının engelli ve bakım aylığı aldığı da öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA