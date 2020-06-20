Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirildi: 2 gözaltı
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Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirildi: 2 gözaltı

BURSA'da, jandarma ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada 15 gram metamfetamin maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirildi: 2 gözaltı
20.06.2020 02:31 | Son Güncelleme: 20.06.2020 02:36

BURSA'da, jandarma ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada 15 gram metamfetamin maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi'ndeki sorumluluk alanlarında güvenlik amaçlı devriye uygulaması yaptı. Ekipler, bir bahçe içerisinde bulunan 16 AHT 377 plakalı otomobili şüphe üzerine incelemeye aldı. Otomobilde bulunan O.A. (26) ve Ş.S.'nin (20) şüpheli hareketleri üzerine yapılan aramada 15 gram metamfetamin maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. O.A. ve Ş.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

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