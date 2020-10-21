Otomobilde uyuyan kişinin parasını çalan şüpheli kameradan belirlenerek yakalandı

BURSA'da alkol aldıktan sonra otomobilinde uyuyan Eyüp B.'nin (27), içinde 12 bin 500 lira, 70 çek ve üzerinde şifrelerinin yazdığı banka kartlarının bulunduğu çantayı çalan Habil Kaan Serin (30), yakalandı.

BURSA'da alkol aldıktan sonra otomobilinde uyuyan Eyüp B.'nin (27), içinde 12 bin 500 lira, 70 çek ve üzerinde şifrelerinin yazdığı banka kartlarının bulunduğu çantayı çalan Habil Kaan Serin (30), yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, banka kartlarıyla ATM'den de 10 bin lira çektiği tespit edilen Serin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 15 gün önce merkez Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte alkol alan Eyüp B., daha sonra gruptan ayrılarak otomobiline geçti ve burada uyuyakaldı. Bir süre sonra otomobille bir kişi geldi. Aracından inen bu kişi, Eyüp B.'nin otomobilinin kapısını açıp, içinde 12 bin 500 lira ve 70 çek ile üzerinde şifrelerinin yazdığı 10 banka kartının bulunduğu evrak çantasını aldı. Hırsızlık anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından şüpheli, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'ne giderek buradaki ATM'lerden banka kartlarıyla 10 bin lira çekti.

HESAP HAREKETLERİ TAKİP EDİLDİ, GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİBir süre sonra uyanan Eyüp B., çantasının çalındığını fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hesap hareketlerinden banka kartları ile para çekilen ATM'leri tespit etti. Olayın yaşandığı ve ATM'lerin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Habil Kaan Serin olduğunu tespit etti. Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, 2 gün önce düzenlenen operasyonla Serin'i gözaltına aldı. Demirtaş Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilen Habil Kaan Serin, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Habil Kaan Serin'in ATM'den çektiği paranın bir kısmını harcadığı tespit edilirken, kalan miktar ile çekler ve banka kartları ise Eyüp B.'ye teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN