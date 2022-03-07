Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

SOMA, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Soma ilçesinde durdurulan bir otomobilde 2 bin 100 adet sentetik ecza hapı ile yakalanan 3 kişi sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 3 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Soma genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta 2 bin 100 adet sentetik hap ele geçirdi. Emniyet güçleri tarafından araçta bulunan 3 şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı. Adli mercilere sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa