Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltı BİTLİS'te, şüphe üzerine durdurulup, arama yapılan otomobilde; 996 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

BİTLİS'te, şüphe üzerine durdurulup, arama yapılan otomobilde; 996 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada, 996 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan A.E. ve N.Ç. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA