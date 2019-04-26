Otomobilde Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Kişiye Gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı otomobilde 510 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suyabatmaz Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada 510 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobildeki V.D. ve M.K.'yı gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

- Gaziantep

Kaynak: DHA