Otomobilde uyuşturucu madde kullanan 5 kişi gözaltına alındı
ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde, otomobilde uyuşturucu kullanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
11.05.2020 18:52 | Son Güncelleme: 11.05.2020 18:52
ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde, otomobilde uyuşturucu kullanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Ağın İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Arama sırasında, polis ekipleri araçta uyuşturucu kokusu aldı. Bunun üzerine yapılan detaylı incelemede 2 gram esrar ele geçirildi. Otomobilde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 5 şüpheli ise gözaltına aldı.Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki sorgusu sürüyor.
Kaynak: DHA