Otomobilde uyuşturucu madde kullanan 5 kişi gözaltına alındı ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde, otomobilde uyuşturucu kullanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde, otomobilde uyuşturucu kullanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ağın İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Arama sırasında, polis ekipleri araçta uyuşturucu kokusu aldı. Bunun üzerine yapılan detaylı incelemede 2 gram esrar ele geçirildi. Otomobilde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 5 şüpheli ise gözaltına aldı.Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA