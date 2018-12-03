Otomobilde Uyuşturucu Bulundu

Karabük'te bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu bulundu, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Bayır Mahallede'de bulunan park halinde bulunan otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada, bir miktar esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan O.Ü (30) ve S.O (30) gözaltına alındı.