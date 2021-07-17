OTOMOBİLDE UYURKEN YAKALANDI; 'NE YAPIYORSUN' SORUSUNA 'UYUMUŞUM' CEVABINI VERDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

OTOMOBİLDE UYURKEN YAKALANDI; 'NE YAPIYORSUN' SORUSUNA 'UYUMUŞUM' CEVABINI VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da Mustafa Peker (39), sabah işe gitmek için yanına gittiği otomobilinde, kapı kilidini kırıp uyuyakalan kişiyle karşılaştı.

BURSA'da Mustafa Peker (39), sabah işe gitmek için yanına gittiği otomobilinde, kapı kilidini kırıp uyuyakalan kişiyle karşılaştı. Peker'in çağırdığı polis ekipleri tarafından uyandırılan şüpheli, 'Ne yapıyorsun burada" sorusunu 'Uyumuşum' cevabını verdi. Polisin serbest bıraktığı şüpheli, Peker'den helallik isteyip bölgeden ayrıldı.

Olay, saat 07.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi, Esenevler Mahallesi Erdoğan Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Mustafa Peker, işe gitmek için sitenin bahçesinde park halindeki aracının yanına gitti. Otomobilinin camlarının açık ve kapı kilidinin kırık olduğunu fark eden Peker, sürücü koltuğunda bir kişinin uyuduğunu gördü. Bu kişinin yanında tornavida ve falçata olduğunu gören Peker, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekibi şüpheliyi uyandırdı. Karşısında polis ekiplerini görünce neye uğradığını şaşıran şüpheli, ekiplerin 'Ne yapıyorsun burada" sorusunu 'Uyumuşum' cevabını verdi. Polis ekipleri GBT sorgunun ardından şüpheliyi serbest bıraktı. Şüphelinin olay yerinden ayrılırken araç sahibi Mustafa Peker'den helallik istemesi dikkat çekti.

'BÖYLE OLACAĞINI BİLSEYDİM BEN ŞÜPHELİYİ KALDIRIR GÖNDERİRDİM'

Şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösteren Mustafa Peker, 'Bu sitede ikamet ediyorum, sabah arabamı kontrol ettiğimde bir kişinin arabamda uyuduğunu gördüm. Ben şahsı tanımıyorum. Yanında çantası vardı polis ekipleri çantayı kontrol etti. Polis GBT'sine baktı, şahsı gönderdi, gitti. Ben de nasıl oldu anlayamadım. Böyle olacağını bilseydim, şüpheliyi kaldırır gönderirdim, kimseyi rahatsız etmezdim' dedi.

OTOMOBİLDE UYURKEN YAKALANDI; 'NE YAPIYORSUN' SORUSUNA 'UYUMUŞUM' CEVABINI VERDİ
OTOMOBİLDE UYURKEN YAKALANDI; 'NE YAPIYORSUN' SORUSUNA 'UYUMUŞUM' CEVABINI VERDİ
OTOMOBİLDE UYURKEN YAKALANDI; 'NE YAPIYORSUN' SORUSUNA 'UYUMUŞUM' CEVABINI VERDİ
OTOMOBİLDE UYURKEN YAKALANDI; 'NE YAPIYORSUN' SORUSUNA 'UYUMUŞUM' CEVABINI VERDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Polisin ilk yardım müdahalesi hayat kurtardı
Polisin ilk yardım müdahalesi hayat kurtardı
16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere
16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Müge Anlı Emre Altuğ Hande Erçel
Spor Balotelli Mesut Özil Mustafa Er Burak Elmas Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
OTOMOBİLDE UYURKEN YAKALANDI; 'NE YAPIYORSUN' SORUSUNA 'UYUMUŞUM' CEVABINI VERDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 12:00:53. #1.15#

title