Otomobilde Tüfek ve 2 Tabanca Bulundu, Sürücü Tutuklandı

GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde makineli tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Y.K. ise tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Gümüştekin Mahallesinde yaptığı arama çalışmalarında şüphe üzerine otomobili durdurdu. Yapılan aramalarda sürücü Y.K.'nın üzerinde tabanca, otomobilin bagajında ise makineli tüfek, tabanca ile 144 fişek ve 7 kartuş ele geçirildi. Tüfek, tabanca ve fişeklere el koyan polisin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü Y.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Gaziantep

Kaynak: DHA