Otomobil teybinin arkasına gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu - Haberler
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Otomobil teybinin arkasına gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta inceleme yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca buldu. Bunun üzerine araçta narkotik dedektör köpeği yardımıyla detaylı arama yapan ekipler, teybin arkasına gizlenmiş 106 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.F. (34) ve M.Ö. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Otomobil teybinin arkasına gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Otomobil teybinin arkasına gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Otomobil teybinin arkasına gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

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AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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