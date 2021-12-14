Otomobil teybinin arkasına gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta inceleme yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca buldu. Bunun üzerine araçta narkotik dedektör köpeği yardımıyla detaylı arama yapan ekipler, teybin arkasına gizlenmiş 106 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.F. (34) ve M.Ö. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.