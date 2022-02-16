UYUŞTURUCUYU OTOMOBİLİN TEYBİNE GİZLEMİŞLER - Haberler
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UYUŞTURUCUYU OTOMOBİLİN TEYBİNE GİZLEMİŞLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir otomobildeki aramada, teybin içine gizlenmiş 80 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir otomobildeki aramada, teybin içine gizlenmiş 80 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde ve içindeki şüpheliler G.D. ve S.İ. üzerinde arama yapıldı. Otomobilin teybi sökülerek yapılan incelemede, gizlenmiş 80 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli G.D. ile S.İ. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

UYUŞTURUCUYU OTOMOBİLİN TEYBİNE GİZLEMİŞLER

UYUŞTURUCUYU OTOMOBİLİN TEYBİNE GİZLEMİŞLER

UYUŞTURUCUYU OTOMOBİLİN TEYBİNE GİZLEMİŞLER

UYUŞTURUCUYU OTOMOBİLİN TEYBİNE GİZLEMİŞLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Metamfetamin, Uyuşturucu, Bodrum, Güncel, Haberler

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