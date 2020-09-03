Otomobilde tek başına ağlayan çocuğu vatandaşlar kurtardı
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Otomobilde tek başına ağlayan çocuğu vatandaşlar kurtardı

Niğde'de ailesinin arabada bıraktığı 1,5 yaşındaki çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

03.09.2020 13:18 | Son Güncelleme: 03.09.2020 13:23

Niğde'de ailesinin arabada bıraktığı 1,5 yaşındaki çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Hastanesine tedavi için gelen bir vatandaş, Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi poliklinikler karşısında park edilen bir araçta tek başına bırakılan çocuğun ağladığını fark etti.

Çocuk, vatandaşların otomobilin camını zorlayarak açması sonucu kurtarıldı.

Camdan dışarı çıkarılan çocuğa vatandaşlar su verdi, elini yüzünü yıkayarak sakinleştirmeye çalıştı.

Daha sonra arabanın yanına gelen çocuğun bir yakını, isminin Faruk Aydoğan olduğu öğrenilen çocuğu alarak hastaneye gitti.

Çocuğun araç içerisinde ağladığını fark eden Umut Satı, "Eşimle benim hastanede randevumuz vardı, geçerken ağlama sesi duyduk." dedi.

Otomobilde tek başına ağlayan çocuğu vatandaşlar kurtardı

Kaynak: AA

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