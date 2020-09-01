Otomobilde tarihi lahit ele geçirildi AFYONKARAHİSAR'da park halindeki bir otomobilde, tarihi niteliği olduğu değerlendirilen lahit ele geçirildi.

AFYONKARAHİSAR'da park halindeki bir otomobilde, tarihi niteliği olduğu değerlendirilen lahit ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Jandarma ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine Susuz Beldesi'nde park halindeki bir otomobilde arama yaptı. Jandarma ekibi, araçta bulunan ve tarihi niteliği olduğu değerlendirilen bir lahit ele geçirdi. Araçta bulunan iki kişi ise gözaltına alındı. Lahit, incelenmesi için Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: DHA