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Otomobilde tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Sezgin - Güncel
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Otomobilde tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde arazide park halindeki otomobilde başından ve göğsünden tabancayla vurulmuş Hacı Bay'ın (43) cesedi bulundu.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde arazide park halindeki otomobilde başından ve göğsünden tabancayla vurulmuş Hacı Bay'ın (43) cesedi bulundu.

Siverek ilçesi Ayvanat Mahallesi'nde sabah saatlerinde arazide park edilen otomobili fark eden çevredekiler, şüphelenip durumu polise bildirdi. İhbarla gelen ekipler, araçta Hacı Bay'ın tabancayla başından ve göğsünden vurulmuş cesedini buldu. Bay'ın cesedi incelemenin ardından otopsi için Siverek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otomobildeki incelemede ayrıca çok sayıda mermi bulundu.Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Otomobilde tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Otomobilde tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Otomobilde tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Güncel

Siverek, Güncel, Haberler

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