Otomobilde tabancayla vurulan şahıs yol kenarına bırakıldı
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Otomobilde tabancayla vurulan şahıs yol kenarına bırakıldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, otomobilde tabanca ile vurulduktan sonra yol kenarına bırakıldı.

31.05.2020 21:36 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:40

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, otomobilde tabanca ile vurulduktan sonra yol kenarına bırakıldı.

Mutlu Mahallesi'ndeki Suyolu Sokakta bir kişinin yaralı şekilde yol kenarında yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammed Can Bayan olduğu öğrenilen kişinin bacağından tabancayla vurulduğunu belirledi.

İlk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan kişinin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görgü tanıkları, Bayan'ın sokaktan geçen bir otomobil içindeki kişiler tarafından vurularak otomobilden sokağa itildiğini ifade etti.

Polis ekipleri, otomobil ve zanlıların tespiti için çalışma yürütüyor.

Otomobilde tabancayla vurulan şahıs yol kenarına bırakıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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