Otomobilde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu; arkadaşı vurmuş - Haberler
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Otomobilde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu; arkadaşı vurmuş

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da 1 hafta önce otomobilinde tabanca ile vurulmuş bulunan İlhami Topçu'nun (55), borç alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada arkadaşı Abdülkelim Etike (52) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

ANKARA'da 1 hafta önce otomobilinde tabanca ile vurulmuş bulunan İlhami Topçu'nun (55), borç alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada arkadaşı Abdülkelim Etike (52) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Etike, polis tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.

Altındağ ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde geçen 23 Eylül'de saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda İlhami Topçu'ya, cadde üzerinde park halindeki 06 CLV 71 plakalı otomobilinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile ateş edildi. Topçu, boyun ve koltuk altına isabet eden 2 kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli ise ortadan kayboldu.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına İlhami Topçu'nun öldürülmesi olayının yansıdığı ortaya çıktı. Görüntüde İlhami Topçu'nun otomobiliyle cadde üzerinde durduğu sırada aynı araçtan inen şüpheli ile tartışmaya başladıkları görüldü. Şüphelinin bir süre tartıştıktan sonra tabanca ile Topçu'ya ateş edip, olay yerinden uzaklaştığı kameraya yansıdı.

TUTUKLANDI

Polisin yaptığı araştırmada şüphelinin Abdülhekim Etike olduğu ve Mamak ilçesinde metruk bir binada saklandığı belirlendi. Takip edilmemek için telefon kullanmayan Etike, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adam öldürme ve yaralama gibi suçlardan sabıkası bulunan ve açık cezaevinden firar ettiği belirlenen Etike'nin, İlhami Topçu ile birlikte iş yaptıklarını ve borç alacak meselesi yüzünden tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Etike, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Otomobilde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu; arkadaşı vurmuş

Otomobilde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu; arkadaşı vurmuş

Otomobilde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu; arkadaşı vurmuş

Otomobilde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu; arkadaşı vurmuş

Otomobilde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu; arkadaşı vurmuş

Otomobilde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu; arkadaşı vurmuş
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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