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Otomobilde stokçuluk soruşturması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerdeki araçların toplanarak stoklandığı ve tekel oluşturularak bayi liste fiyatlarının çok üzerinde satış yapılarak haksız kazanç edildiği ihbarları üzerine soruşturma başlattı.

KARABÜK (İHA) - Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerdeki araçların toplanarak stoklandığı ve tekel oluşturularak bayi liste fiyatlarının çok üzerinde satış yapılarak haksız kazanç edildiği ihbarları üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemede araç fiyatlarındaki artışın mevcut enflasyon ve döviz kurlarındaki artışların çok üzerinde olduğu tespit edildi.

"Fiyatları etkileme" suçunu işlediklerinin değerlendirilmesi üzerine verilen talimat ile eş zamanlı olarak Karabük merkezli 50 ayrı ilde tespit edilen 226 şüpheli ifadeye çağrıldı.

51 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı verildi.

Geçtiğimiz günlerde ellerindeki araçları satmak istemeyen bayilerin, bu araçları rezidansların otoparklarını kiralayıp buralarda stokladıkları haberi büyük tepkiye sebep olmuştu.

Otomobilde stokçuluk soruşturması

Otomobilde stokçuluk soruşturması

Otomobilde stokçuluk soruşturması

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 Karabük merkezli soruşturmada 'araç fiyatlarını etkiledikleri' gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Karabük merkezli soruşturmada "araç fiyatlarını etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

 Karabük merkezli 50 ilde 'bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri' gerekçesiyle 51 şüpheli...

Karabük merkezli 50 ilde "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli...

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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