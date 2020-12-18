Otomobilde sıkıştı, " Lütfen kesmeyin bacağımı "diye ağladı

Otomobilde sıkıştı, " Lütfen kesmeyin bacağımı "diye ağladı Sağlık ekipleri 'Kesmeden ne olduğunu göremeyeceğiz' dedi, sıkışan genç bacağının kesileceğini zannetti Antalya'da feci kaza: 4 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil içinde sıkışan genç,...

Otomobilde sıkıştı, " Lütfen kesmeyin bacağımı "diye ağladı

Sağlık ekipleri 'Kesmeden ne olduğunu göremeyeceğiz' dedi, sıkışan genç bacağının kesileceğini zannetti

Antalya'da feci kaza: 4 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil içinde sıkışan genç, sağlık ekiplerinin müdahelesi sırasında konuşulanları yanlış anlayıp bacağının kesileceğini zannedince " Lütfen kesmeyin bacağımı" diye ağladı. Genç, otomobil içinde yaralı olarak kurtarılırken olayda toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat-Serik karayolu Bereket mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Balcı, 07 YHS 60 plakalı doğan marka otomobil ile D-400 karayolunda Manavgat İlçesi istikametine seyir halindeyken, Bereket Mahallesi kavşağına geldiği esnada, tali yoldan kavşağa girmek isteyen Muhammet Küçüköner'in kullandığı 33 HR 551 plakalı araçla çarpıştı. Kazada 07 YHS 60 plakalı araç sürücü Hasan Balcı ile yine aynı araçta yolcu olarak bulunan Halil Emir Balcı ve Haydar Furkan Dündar 33 HR 551 plakalı araç sürücü olan Muhammet Küçüköner yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiler.

Kaza sırasında otomobil içinde bulunan çarpışmanın şiddetiyle ön ve arka koltuk arasında sıkışan Furkan dündar, sağlık ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Sıkışan yaralıya müdahale edilirken, aracın bazı parçalarının kesileceğiyle ilgili " Kesmeden ne olduğunu göremeyeceğiz" çümlesini duyup bacağının kesileceğini zannederek " bacağımı kesmeyin" diye ağlamaya başladı. Otomobil içinde çıkartılan Furkan Dündar ve diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN