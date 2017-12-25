Otomobilde Sıkışan Yavru Kediyi İtfaiye Eri Kurtardı

Adana'da bir otomobilin motor bölümünde sıkışan yavru kediyi itfaiye eri kurtardı.



Merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da ikamet eden Kamuran Küez, evinin önünde park halindeki otomobiline bindiği anda motor kısmından gelen kedi sesini duydu.



Motor kaputunu açan Küez, bir yavru kedinin sıkıştığını fark ederek itfaiyeden yardım istedi.



İtfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan kedi, Adana Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına götürüldü.