Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da devrilen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'da devrilen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BHK 166 plakalı Dacia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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