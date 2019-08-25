Otomobilde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Isparta'da otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Isparta'da otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaşar Bolat Üst Geçidi yakınlarında park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden yarım saat süren çalışmanın ardından çıkardı.
Mahalle sakinlerince sütle beslenen kedi yavrusu, Isparta Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.