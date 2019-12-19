Otomobilde sahte külçe altın ele geçirildi

19.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:43

ÇORUM'da bir otomobilde yapılan aramada, üzerlerinde figürler bulunan iki parça halinde 6 kilo 245 gram ağırlığında sahte külçe altın ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

?Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolunda yaptığı uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobilde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, ön kaput içerisinde, poşette zulalanmış, iki parça halinde, üzerlerinde figürler bulunan 6 kilo 245 gram ağırlığında sahte külçe altın ele geçirildi. Otomobildeki N.D., Ö.A., R.G. ve H.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Şüpheliler, emniyetteki İfadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.