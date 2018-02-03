Otomobilde Ruhsatsız 10 Tabanca Ele Geçirildi

GAZİANTEP'te polisin bir otomobilde yaptığı aramada, ruhsatsız 10 tabanca ve 30 şarjör ele geçirildi, sürücü M.K. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazikent GATEM kavşağında şüphe üzerine plakası açıklanmayan M.K. yönetimindeki otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, ruhsatsız 10 tabanca ve 30 şarjör ele geçirdi. Tabanca ve şarjörlere el koyan polis, sürücü M.K.'yı gözaltına aldı. - Gaziantep