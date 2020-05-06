Otomobilde poşet poşet uyuşturucu ele geçirildi
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Otomobilde poşet poşet uyuşturucu ele geçirildi

Otomobilde poşet poşet uyuşturucu ele geçirildi
06.05.2020 21:46 | Son Güncelleme: 06.05.2020 21:47

Otomobilde poşet poşet uyuşturucu ele geçirildi Elazığ'da narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilde yapılan detaylı aramada koltukların altına zulalanmış 6 poşette esrar ele geçirildi Elazığ'da narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin arka koltuğunun iç kısmında poşet poşet esrar...

Otomobilde poşet poşet uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ'da narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilde yapılan detaylı aramada koltukların altına zulalanmış 6 poşette esrar ele geçirildi

ELAZIĞ - Elazığ'da narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin arka koltuğunun iç kısmında poşet poşet esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır yolu Polis Uygulama Noktası'nda yapılan kontroller sırasında şüpheli bir aracı tespit etti. Tespit edilen araca narkotik köpeği Şimşek, tepki verdi. Bunun üzerine emniyete getirilen araçta detaylı arama yapıldı. Aracın arka koltuk iç kısmında 6 poşet içinde toplam 5 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.Araçta bulunan şüphelilerden sürücü M.B. ile yanında bulunan Ç.Ç.isimli kadın gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

Otomobilde poşet poşet uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İHA

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