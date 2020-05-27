Otomobilde otururken silahlı saldırıya uğradılar: 3 yaralı
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Otomobilde otururken silahlı saldırıya uğradılar: 3 yaralı

ELAZIĞ'da park halindeki otomobilde oturan 3 kişi, seyir halindeki bir otomobildekiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Otomobilde otururken silahlı saldırıya uğradılar: 3 yaralı
27.05.2020 01:03 | Son Güncelleme: 27.05.2020 01:06

ELAZIĞ'da park halindeki otomobilde oturan 3 kişi, seyir halindeki bir otomobildekiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Pompalı tüfek ve tabanca ile açılan ateş sonucu 3 kişi yaralanırken, saldırganlar ise kaçtı. 

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesinde meydana geldi. Nevruz sokakta park halinde olan 23 EL 111 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi, yanları gelen otomobildekiler tarafından tabanca vce pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Saldırganlar araçla kayıplara karışırken, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale ile kalbi duran yaralılardan biri hayata döndürüldü. Hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.Saldırı ile ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını belirlemek için çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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