İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.

İzmir Çevre Yolu Ataşehir yol ayrımı mevkisinde park halindeki 34 BFB 879 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede araç içindeki kişinin öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri, ölen kişinin 49 yaşında Abdülmenan Akkartal olduğunu tespit etti.

Vücudunda herhangi bir ateşli silah veya kesici, delici alet izine rastlanmayan Akkartal'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA