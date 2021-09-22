OTOMOBİLDE METAMFETAMİN İLE YAKALANDILAR

BOLU (DHA) - BOLU'da, polisin TEM Otoyolunda yaptıkları operasyonda 41 gram metamfetaminle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a giden bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İl sınırlarına girdiği belirlenen araç TEM'de kurulan uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada çeşitli yerlere paketler halinde gizlenmiş 41 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan T.M. ve H.M.T. gözaltına alındı. 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.