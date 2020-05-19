Otomobilde mahsur kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı Otomobilde mahsur kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı Denizli'de bir sürücünün otomobilde unuttuğu yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Otomobilde mahsur kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı

DENİZLİ - Denizli'de bir sürücünün otomobilde unuttuğu yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan köpeğe itfaiye ekipleri elleri ile su verdi.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi 574 sokak üzerinde meydana geldi. 20 GA 934 plakalı otomobilden köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiye ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler mahsur kalan köpeği kapısını özel ekipman kullanarak açtığı aracın içerisinden çıkardı. Hava sıcaklığının 38 derece seviyelerinden olduğu kentte araç içerisinde bunalan köpeği dışarı çıkarak itfaiye ekipleri ilk iş olarak su verdi.

Olayın ardından polis ekipleri aracın sahibine telefonla ulaşarak bilgi verdi. Sonrasında ise araç sahibi otomobilinin başına geldi.

Kaynak: İHA