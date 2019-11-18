Otomobilde mahsur kalan gençleri polis kurtardı

18.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 18.11.2019 12:16

Samsun'da park ettikleri otomobilin içinde mahsur kalan 2 genç, polis tarafından kurtarıldı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da ikamet eden Soner M.(27) ve Okan H.(28) Samsun'a gezmeye geldi. Yol kenarına otomobillerini park edip aracın içinde uyuyan gençler uyandıklarında aracın aküsü bittiği için kapısı ve penceresinin açılmadığını fark etti. Araç içinde mahsur kalıp havasız kalınca 155 polis imdat servisini arayarak yardım isteyen Soner M. ve Okan H.'nin yardımına polis koştu. Aracın camının kırılmasına izin vermeyen gençleri kurtarmak için polis çevreden takviye kablosu buldu. Ekip otosundaki aküden otomobilin aküsüne takviye yapan polisler aracı çalıştırarak gençleri kurtardı. Gençler de kendilerini kurtaran polislere teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA