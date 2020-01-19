Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı
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Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil içinde mahsur kalan bebek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

19.01.2020 09:26 | Son Güncelleme: 19.01.2020 11:13
Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı

(İHA) – 'nin ilçesinde otomobil içinde mahsur kalan bebek ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi'nde otomobilini park ederek markete giren bir çift, geri döndüklerinde içinde bebekleri olan aracın kendisini kilitlediğini fark etti. Anahtar içeride kaldığı için otomobili açamayan çift, bebeklerinin içeride kalmasından tedirgin olarak ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araç camını bebeğe zarar vermeden bant ile kırdı. Cam kırıldıktan sonra otomobilin kapılarını açan ekipler, çiftin bebeklerine kavuşmasını sağladı. ekipleri kurtardıkları bebeğe çikolata ikram etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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