Otomobilde Mahsur Kalan Bebeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Kahramanmaraş'ta otomobilde mahsur kalan 6 aylık bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Yörük Selim Mahallesi'ndeki Necip Fazıl Şehir Hastanesi Ek Hizmet Binasına gelen bir aile, acil servise giriş yaptı.

6 aylık bebeklerini aracın arka koltuğunda bırakan aile, aracın anahtarını direksiyonda unuttu ve bir süre sonra araç otomatik olarak kilitlendi.

Birkaç dakika sonra bebeğini almak için araca gelen annenin durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı.

Birkaç dakikalık dikkatli bir çalışma ile otomobilin kapısını açan itfaiye ekibi, bebeği annesine teslim etti.

Yaklaşık 25 dakika araçta mahsur kalan bebeğin herhangi bir sağlık sorununun olmadığı bildirildi.