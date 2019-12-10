Otomobilde kanlı infaz

10.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:40

İzmir'in Menderes ilçesinde bir kişi, otomobilin içerisinde silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu.

Olay, Menderes ilçesi Oğlananası mevkisi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre arazi sahibi M.A., sabah saatlerinde arazisinde 35 PA 603 plakalı aracı görünce durumdan şüphelendi. Aracın yanına giden M.A., araçta kanlar içerisinde bir erkek cesedi olduğunu görünce durumu jandarma ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, bulunan cansız bedenin iki çocuk babası Hüseyin Atalay'a ait olduğunu belirledi. Hüseyin Atalay'ın cenazesinin bulunduğu yer, jandarma tarafından incelendi. Olay yerine gelen savcının da incelemesinin ardından Hüseyin Atalay'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali İhsan Çiftçi - Abdullah Kocabaş/İHA)

Kaynak: İHA