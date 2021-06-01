Otomobilde kadın ve erkek vuruldu; 2 gözaltı
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Otomobilde kadın ve erkek vuruldu; 2 gözaltı

Otomobilde kadın ve erkek vuruldu; 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'in Buca ilçesinde otomobilde tabancayla vurulan Volkan K. (32) ile Fatma K. (37) ağır yaralandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde otomobilde tabancayla vurulan Volkan K. (32) ile Fatma K. (37) ağır yaralandı. Volkan K.'nin Fatma K.'yi vurup intihara kalkıştığı üzerinde duran polis, olayın kadının kocası tarafından gerçekleştirmiş olabileceğini değerlendirirken, 2 kişinin gözaltında olduğu belirtildi.

Göksu Mahallesi 690/4 Sokak'ta bugün saat 10.00 sıralarında park halindeki 34 DMU 109 plakalı otomobilin bulunduğu bölgeden silah sesleri duyuldu. Silah seslerinin ardından araçtan inen Volkan K. kanlar içinde yere yığıldı. Bacağından ve kalçasından yaralanan Fatma K. ise otomobili çalıştırıp Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne gitti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden vurulan Volkan D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan her iki yaralanın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Otomobilde tabanca bulan polis, olayla ilgili biri kadın, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin, Volkan K.'nin Fatma K.'yi vurup intihara kalkıştığı üzerinde durduğu belirtildi. Olayın, Fatma K.'nin kocası tarafından gerçekleştirildiği ihtimalini de göz önünde bulunduran ekiplerin soruşturması sürüyor.


Otomobilde kadın ve erkek vuruldu; 2 gözaltı
Otomobilde kadın ve erkek vuruldu; 2 gözaltı
Otomobilde kadın ve erkek vuruldu; 2 gözaltı
Otomobilde kadın ve erkek vuruldu; 2 gözaltı
Otomobilde kadın ve erkek vuruldu; 2 gözaltı
Otomobilde kadın ve erkek vuruldu; 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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