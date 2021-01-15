Otomobilde gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünle yakalandı
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Otomobilde gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünle yakalandı

15.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:45
Otomobilde gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünle yakalandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde, gümrük kaçağı 243 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde, gümrük kaçağı 243 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, cinsel içerikli ürün getiren, satışını ve dağıtımını yaptığı belirlenen Harun K.(43) yönetimindeki 35 ACR 82 plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada farklı markalarda 243 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Şüpheli hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet Etmek' suçundan yasal işlem yapıldı. Harun K. emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI

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