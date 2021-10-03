BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - - (Özel) Otomobilde görülmemiş uyuşturucu düzeneği: Mıknatıslı plakalıktan kokain çıktı

Beşiktaş'ta yunus polisi plakanın arkasına yapılmış ve kulaklık kutusuyla açılan özel düzenekte uyuşturucu ele geçirdi

Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

İSTANBUL - Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polisi, şüphe üzerine durduklarını bir otomobilde yaptığı detaylı aramada görülmemiş bir uyuşturucu zulasını ortaya çıkarttı. Aracın plaka bölümünün arkasına yapılmış özel bölmeyi mıknatıslı kulaklık kutusuyla açan Beşiktaş polisi, içerisine gizlenmiş kokainleri ele geçirdi. Polisi bile şaşırtan olayda gözaltına alınan torbacı şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polisi, Türkali Mahallesi Ihlamurdere Caddesi üzerinde önceki hafta Pazar günü 00.10 sıralarında uygulama yaptığı esnada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçtan inen sürücü S.B.'nin üst aramasını ve Genel Bilgi Tarama sorgusunu yapan Beşiktaş polisi, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Ancak şahsın tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, araçta detaylı arama yapmaya başladı.

Plakalıktaki özel zuladan kokain çıktı

Aracın sol kapısının iç kısmında satışa hazır kokain ele geçiren yunus polisi, bagaja baktıklarında da yine alüminyum folyoya sarılı halde kokain buldu. Devam eden aramalarda polis ekipleri, tampon kısmına baktıklarında plakalığın arkasına özel yapılmış dikdörtgen şeklinde bir kutu olduğunu fark etti. Kutudan bagaj kısmına doğru kabloların uzandığını gören polis ekipleri, uçlarında ise mıknatısların olduğunu belirledi.

Beşiktaş polisi görülmemiş zulayı ortaya çıkarttı

Düzeneği açabilmek için çalışma yapan Beşiktaş yunus polisi, bagajdaki mıktanıslı kulaklık kutusunu eline aldıklarında içinin boş olduğunu görünce düzeneği açmakta kullanıldığını tespit etti. Kulaklık kutusunu ucunda mıknatıs olan kablolara değdiren polis ekipleri, plakalık kısmını açmayı başardı. Daha önce görülmemiş bir düzeneği ortaya çıkartan polis ekipleri, içerisindeki kokaini de ele geçirdi.

Özel düzenekli torbacı tutuklandı

Aramaların ardından Beşiktaş polisi gözaltına aldığı S.B.'yi, ele geçirilen uyuşturucu maddeleri ve bin 400 lira ile cep telefonunu Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine götürdü. Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan adli işlemi yapılan S.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.