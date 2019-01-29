Otomobilde En Çok Beyaz Rengi Tercih Ediliyor

Geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım verilerine göre, trafiğe 488 bin 123 adet araç kayıt yaptırırken, bunların yüzde 56'sının beyaz renk olduğu anlaşıldı.

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, 2018 yılında en çok tercih edilen araba renklerine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. PRNet'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 yılında 488 bin 123 adet araç trafiğe kayıt yaptırdı. Bu otomobillerin ise yüzde 56'sının beyaz renk olduğu anlaşıldı. Açık ara birinciliği elinde bulunduran beyaz renk otomobilleri, yüzde 21,5 ile gri renk, yüzde 7,3 ile siyah renk ve yüzde 5,6 ile de kırmızı renk takip etti. Veriler 2018 yılının ilk 11 aylık dilimini yansıtırken, vatandaşların 2017 yılındaki renk tercihini de yüzde 58,7 ile beyazdan yana kullandığı görüldü.

PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılının araştırmaya konu olan diliminde, otomobillerle ilgili 162 bin 390 haber yansıması tespit edildi. Otomobillerle ilgili yazılı basına yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, en çok konuşulan başlıkların trafik kazaları, ÖTV indirimi ve akaryakıt fiyatları olduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA