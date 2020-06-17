Otomobilde ele geçirilen 5 tabancaya 2 gözaltı
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Otomobilde ele geçirilen 5 tabancaya 2 gözaltı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 5 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Otomobilde ele geçirilen 5 tabancaya 2 gözaltı
17.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:10

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 5 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüpheli araç ve kişileri durdurarak, denetim yaptı.Polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancalara el koyan polis, otomobildeki B.T. ile Ş.Ç.'yi de gözaltına alarak emniyete götürdü. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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