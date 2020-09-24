Otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı (5) - ESKİŞEHİR
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Otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı (5) - ESKİŞEHİR

24.09.2020 20:44 | Son Güncelleme: 24.09.2020 20:48

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, bir otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, bir otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Dokuz Mayıs Mahallesi Tozman Yayla yolu mevkisinde E.D. idaresindeki 26 PN 821 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Bu sırada, alevler yol kenarında bulunan ormanlık alana sıçradı.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

Otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı (5) - ESKİŞEHİR
Otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı (5) - ESKİŞEHİR
Otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı (5) - ESKİŞEHİR
Otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı (5) - ESKİŞEHİR

Kaynak: Anadolu Ajansı

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