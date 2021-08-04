Otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı, 3 hektar alan küle döndü
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Otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı, 3 hektar alan küle döndü

Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangında alevler ormanlık alana sıçradı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangında alevler ormanlık alana sıçradı. Orman ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla ormana sıçrayan alevler kısa sürede kontrol altına alınsa da 3 hektar alan küle döndü.

Yangın, Akhisar ilçesi kırsal Selçikli Mahallesi Kayacım mevkiinde meydana geldi. M.G.'nin (55) kullandığı 45 YL 337 plakalı otomobil, Kayacım mevkiinde hareket halindeyken motor bölümünden kaynaklı alev aldı. Alev topuna dönen otomobildeki yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Dumanların yükselmesiyle bölgeye 8 arazöz, 5 itfaiye ekibi ve 3 su tankeri sevk edilerek, yangına müdahale edildi. Mahalle sakinlerin de müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın sonucu 3 hektar orman alan küle dönerken, otomobil kullanılamaz hale geldi.


Otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı, 3 hektar alan küle döndü
Otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı, 3 hektar alan küle döndü
Otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı, 3 hektar alan küle döndü
Otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı, 3 hektar alan küle döndü
Otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı, 3 hektar alan küle döndü
Otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı, 3 hektar alan küle döndü
Otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı, 3 hektar alan küle döndü
Otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı, 3 hektar alan küle döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan

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