Otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
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Otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Aksaray'da motor kısmından alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

20.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:47
Otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

'da motor kısmından alev alan otomobildeki yangın ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Şaban K.'ya ait 68 HC 165 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Otomobilden dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar durumu ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri söndürme işleminin ardından otomobilde yaptığı incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını tespit etti. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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