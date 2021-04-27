Son dakika haberleri... Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı
Son dakika habere göre Manisa'nın Salihli, Akhisar ve Şehzadeler ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 bin 595 uyuşturucu hap ve 95 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Salihli, Akhisar ve Şehzadeler ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 bin 595 uyuşturucu hap ve 95 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Salihli ilçesinde Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği görevlilerince, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 2 bin 795 sentetik uyuşturucu nitelikli hap ile yaklaşık 10 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Akhisar'da ise kontrol noktasında durdurulan araçta, yaklaşık 85 gram sentetik uyuşturucu ile bunları kullanmaya yarayan aparat bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.
Şehzadeler ilçesinde de bir araçta yapılan aramada 2 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram