Son dakika haberleri... Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı
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Son dakika haberleri... Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Manisa'nın Salihli, Akhisar ve Şehzadeler ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 bin 595 uyuşturucu hap ve 95 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli, Akhisar ve Şehzadeler ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 bin 595 uyuşturucu hap ve 95 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Salihli ilçesinde Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği görevlilerince, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 2 bin 795 sentetik uyuşturucu nitelikli hap ile yaklaşık 10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Akhisar'da ise kontrol noktasında durdurulan araçta, yaklaşık 85 gram sentetik uyuşturucu ile bunları kullanmaya yarayan aparat bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

Şehzadeler ilçesinde de bir araçta yapılan aramada 2 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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