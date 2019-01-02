Otomobilde 'Balım' ile Yapılan Aramada Uyuşturucu Ele Geçirildi

ADIYAMAN'da jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda, otomobilde eğitimli köpek 'Balım' ile yapılan aramada 1 kilo 630 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri plakası açıklanmayan otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgi üzerine harekete geçti. Kahta- Siverek Karayolu'ndaki Narince Jandarma Karakolu önünde uygulama noktası oluşturan ekipler tespit edilen otomobili durdurdu. Jandarma otomobilde eğitimli köpek 'Balım' ile yaptığı aramada 'zula' diye tabir edilen gizli bölmelerde 1 kilo 630 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobil sürücüsü N.K.'yi gözaltına alarak ifade için İl Jandarma Komutanlığına götürdü.

- Adıyaman

Kaynak: DHA